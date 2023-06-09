9 июня, 05:05
Военная операция на Украине

В ЛНР заявили о занижении Киевом потерь среди своих военных при наступлении в зоне СВО

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в ходе планирования командованием Украины наступательной операции в расчетах явно были допущены ошибки, и прогнозируемые потери не соответствуют действительности

ЛУГАНСК, 9 июня. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) намеренно занижает потери среди личного состава при ведении наступления в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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"В ходе планирования украинским командованием наступательной операции в расчетах явно были допущены ошибки, и прогнозируемые потери не соответствуют действительности. Цифры явно были занижены, поскольку, исходя из того, как идет на данный момент восполнение потерь, можно сделать вывод, что оно в основном носит хаотичный характер и больше похоже на затыкание дыр, нежели на плановое восполнение", - сказал он со ссылкой на данные, полученные от разведки РФ.

Ранее Марочко сообщил ТАСС, что подразделения ВСУ при попытке наступления на луганском тактическом направлении потеряли контроль над своими позициями в результате контрудара российских военнослужащих. 

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