На Амурском судостроительном заводе прошла церемония закладки корвета "Ретивый" для ТОФ

В ближайшее время Тихоокеанскому флоту планируют передать корвет "Резкий"

ВЛАДИВОСТОК, 9 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония закладки нового корвета проекта 20385 "Ретивый" для Военно-морского флота России состоялась на Амурском судостроительном заводе, входящем в Объединенную судостроительную корпорацию, сообщил в пятницу отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

"В соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова новый корвет заложен под наименованием "Ретивый". Торжественное мероприятие было приурочено к 90-й годовщине со дня закладки первого промышленного объекта Амурского судостроительного завода", - говорится в сообщении.

"Перед началом церемонии закладки нового корвета командующий Тихоокеанским флотом проинспектировал ход строительства всех кораблей для ТОФ на заводе, в том числе малые ракетные корабли проекта 22800 "Ржев", "Удомля", "Уссурийск" и "Павловск", корветы проекта 20380 "Грозный" и "Бравый", а также проекта 20385 - "Буйный", "Разумный" и "Быстрый". Ближайшим боевым кораблем АСЗ, который будет передан Тихоокеанскому флоту, станет корвет "Резкий" проекта 20380", - уточняется в сообщении.

Корвет "Ретивый" строится для пополнения корабельного состава ТОФ. Головной корабль данного проекта, корвет "Гремящий", с 2021 года проходит службу также на Тихоокеанском флоте. Еще три представителя проекта 20385 - корветы "Буйный", "Разумный" и "Быстрый" - в разной степени готовности строятся на АСЗ для ТОФ.

Корветы проекта 20385 являются современными боевыми кораблями с мощным противокорабельным, противолодочным и противовоздушным вооружением. Они могут быть оснащены крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", а также гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Имеют вертолетную площадку и ангар для размещения вертолета типа Ка-27. При сравнительно небольшом водоизмещении способны выполнять задачи как в ближней, так и в дальней морской зоне. Имеют значительный потенциал для модернизации и переоснащения перспективными системами морского оружия.