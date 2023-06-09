Герасимов заявил, что усилия России и Китая способствуют стабилизации обстановки в мире

По словам начальника Генштаба ВС РФ, примером тому могут служить совместные военные учения

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Россия и КНР, координируя усилия на международной арене, оказывают стабилизирующее влияние на обстановку в мире. Такое мнение выразил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Координация усилий России и Китайской Народной Республики на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире", - сказал Герасимов во время общения по видео-конференц-связи с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-полковником Лю Чжэнли.

По словам начальника Генштаба ВС РФ, примером тому могут служить совместные военные учения. Они как на двусторонней основе, так и в рамках Шанхайской организации сотрудничества и "СМОА плюс" способствуют углублению позитивных контактов в оборонной сфере.

Первый визит министра обороны Китая

Герасимов отметил, что российская сторона высоко ценит выбор ее в качестве страны для первой зарубежной поездки министра обороны КНР генерал-полковника Ли Шанфу, назначенного на должность в марте 2023 года.

"Важное значение для развития взаимодействия в оборонной сфере России и Китая имел визит министра обороны Китайской Народной Республики генерал-полковника Ли Шанфу в Москву в апреле. Высоко ценим тот факт, что после назначения на должность в качестве первой страны для своей зарубежной поездки генерал-полковник Ли Шанфу выбрал Россию, как это сделал и председатель КНР Си Цзиньпин, посетивший в марте нашу страну с государственным визитом", - сказал Герасимов.

Он также отметил, что российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подтвердили самый высокий уровень российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. По словам главы российского Генштаба, на фоне мировых событий принятые решения формируют долгосрочные цели в области национального развития и безопасности, которые были зафиксированы в совместном заявлении, включая вопросы углубления военного сотрудничества.

Продолжение военного сотрудничества

Назначение генерал-полковника Лю Чжэнли будет способствовать расширению военного сотрудничества между Россией и Китаем, заявил Валерий Герасимов.

"Убежден, что ваш большой опыт будет способствовать как развитию Вооруженных сил КНР, так и расширению военного сотрудничества между нашими странами", - сказал он.

Герасимов также поздравил своего коллегу с назначением на должность в марте этого года и пожелал "успехов на ответственном посту в деле защиты родины, укрепления ее обороноспособности, дальнейшей модернизации Народно-освободительной армии Китая".

Совместная подготовка войск

Глава Генштаба ВС РФ отметил, что практика проведения совместной оперативной и боевой подготовки Вооруженных сил России и Китая должна оставаться важным направлением деятельности.

"Практика проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооруженных сил России и Китая должна оставаться важным направлением дальнейшей деятельности. Убежден, что сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнерства в оборонной сфере. Пользуясь случаем, приглашаю посетить Россию в удобное для вас время", - сказал Герасимов.