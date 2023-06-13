Вернуть с небес на землю. Как работают современные мобильные комплексы борьбы с БПЛА

Как показывает опыт специальной военной операции, беспилотники становятся все более грозным оружием. Они ведут разведку, наводят артиллерию, бомбят сами. При этом дальность полета дронов и ущерб от их нападения, особенно массового, лишь возрастают. Рассказываем о самых современных российских средствах борьбы с БПЛА

Угроза с неба

Массовое применение небольших китайских дронов, безусловно, одна из главных особенностей ведения боевых действий в СВО. На многочисленных кадрах из зоны спецоперации хорошо видны квадрокоптеры, парящие над окопами, скоплением техники, военными объектами. Появляясь буквально из ниоткуда, небольшой БПЛА, с трудом различимый системами ПВО, способен натворить много бед. Сбить легкий маневренный дрон в полевых условиях из штатного "Калаша", как показывает практика, можно, однако удается это лишь самым опытным и метким стрелкам.

Гораздо более эффективным в этой ситуации может быть специальное антидроновое ружье. Используемые сегодня в зоне спецоперации российские образцы уже успели вернуть с небес на землю немало украинских БПЛА.

"Пищаль"

Одним из наиболее распространенных и эффективных противодронных ружей, задействованных в СВО, считается "Пищаль-ПРО" — разработка концерна "Автоматика" (холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех"). Впервые ружье было представлено широкой публике на Международном военно-техническом форуме "Армия 2018". Модель, предназначенная для борьбы с БПЛА, весит около 4 кг и работает в диапазоне частот от 600 до 6000 МГц на дальности более 2 км. По данным Ростеха, во время испытаний "Пищаль" справилась более чем с 20 налетами беспилотников.

Антидроновое ружье "Пищаль-ПРО" © Марина Лысцева/ ТАСС

"Пищаль", как и другие антидроновые ружья, "стреляет" электромагнитным излучением. Захват цели происходит в определенном частотном диапазоне, после чего БПЛА теряет связь с оператором. При этом беспилотник не просто падает на землю, его "принудительно приземляют", что затем позволяет использовать его в качестве трофейного.

"Учитывая высочайшую мобильность и моментальную готовность к применению, "Пищаль-Про" используется для обеспечения оперативной защиты от дронов, которые производят разведку либо могут причинить вред инфраструктуре. В настоящее время изделие пользуется большой популярностью в России и за рубежом — заказы поступают как от силовых структур, так и от промышленных предприятий", — рассказывал в феврале 2023 года на выставке вооружений IDEX генеральный директор концерна "Автоматика" Андрей Моторко.

В цепких "лапах" REX

Внешне REX напоминает автомат из фильмов про будущее, однако это противодроновое ружье уже существует и вполне эффективно обезвреживает украинские дроны в зоне спецоперации. Одна из главных особенностей REX в том, что создали его производители беспилотников из российской компании ZALA Aero. Трудно представить, кто, кроме разработчиков БПЛА, может лучше разбираться в особенностях их нейтрализации.

Первая версия антидрона REX-1 давно применяется в российских спецподразделениях и охране и уже успела получить неплохие отзывы. Позже была выпущена вторая модель ружья — REX-2, которая стала на килограмм легче (3 кг вместо 4) и компактнее. Она смонтирована на пистолетной рамке, что делает второй вариант REX более удобным в транспортировке и использовании. Вес устройства всего 800 г, и носить его можно в стандартном подсумке для магазинов. Аккумулятор обеспечивает работу устройства в течение шести часов.

Антидроновое ружье REX-1 © Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

В справочных материалах Ростеха указано, что REX может противостоять любым беспилотным летательным аппаратам. Ружье воздействует на дроны путем подавления не только радио-, но и спутниковых навигационных сигналов. С помощью встроенных разночастотных модулей REX в радиусе 2 км способен заглушить американскую спутниковую навигацию GPS, российскую ГЛОНАСС, китайскую BeiDou и европейскую Galileo. Также на расстоянии километра REX может блокировать сотовые сигналы GSM, 3G и LTE.

Функции, которыми наделен REX, позволяют применять его не только для противодействия БПЛА, но и для борьбы со взрывчаткой, которая активируется с помощью сигнала мобильного телефона, — при обнаружении подозрительных предметов REX может заблокировать радиосвязь.

Еще одно немаловажное достоинство антидрона от ZALA — простота в использовании. Работать им на поле боя без какой-либо особой подготовки может быстро научиться любой солдат. При появлении в небе цели оператору REX достаточно лишь нажать на курок, после чего моментально начнется радиоэлектронное воздействие.

Вогнать БПЛА в "Ступор"

Антидроновое ружье "Ступор"с каналами воздействия на частотах 2,4 и 5,8 ГГц на дальности 300 м, созданное российским военным инженером Дмитрием Клочко, одним из первых стало применяться в зоне СВО. По данным из открытых источников, изначально устройство проектировалось в частном порядке для владельцев дорогой недвижимости, яхт и других особо охраняемых объектов. В 2022-м Дмитрий Клочко через знакомых предложил попробовать свои ружья представителям батальона "Восток" Донецкой Народной Республики. С тех пор "Ступор" — один из самых популярных антидронов в рядах защитников Донбасса.

Антидронное ружье “Ступор” © Дмитрий Решетников/ ТАСС

Как ранее сообщал ТАСС, положительные отзывы участников СВО получило и другое российское антидроновое ружье — ЛПД-801 производства частной компании "Лаборатория ППШ" (противодействие промышленному шпионажу). Одни из главных особенностей ЛПД-801 — малогабаритная антенна, делающая устройство компактным и самым легким в классе, а также возможность вести "огонь" в автоматическом режиме, т.е. не нужно постоянно удерживать спусковой крючок.

По словам военного эксперта, директора Музея войск ПВО Юрия Кнутова, антидроновые ружья сейчас как никогда востребованы в Российской армии. "Такие ружья хороши не только тем, что могут сажать дроны противника, они еще и с помощью сопутствующих средств позволяют засечь место запуска, определить координаты оператора, которого можно будет таким образом ликвидировать", — сказал в интервью ТАСС эксперт.

Дронов целый "Силок"

Однако наиболее эффективной, по мнению экспертов, борьба против вражеских дронов будет в случае, когда применяются и ружья, и специальные комплексы противодействия БПЛА, способные подавлять сигналы в радиусе нескольких километров. Одним из таких устройств является "Силок", разработанный московским оборонным предприятием "Созвездие" (входит в Ростех). "Силок" предназначен для поиска и вывода из строя беспилотников на расстоянии более 4 км (в 2–3 раза дальше, чем обычное противодронное ружье). После обнаружения БПЛА "Силок" подавляет его каналы управления, телеметрии и связи, в результате чего беспилотник выходит из строя и, как правило, падает.

Комплекс противодействия БПЛА “Силок” © Егор Алеев/ ТАСС

В марте 2023 года представители холдинга "Росэлектроника" впервые продемонстрировали новый комплекс для борьбы с беспилотными летательными аппаратами "Серп-ВС5", который обеспечивает автоматическое сопровождение и подавление бортовой аппаратуры дронов на расстоянии до 20 км. Как ранее сообщал ТАСС, "Серп" может вывести из строя малогабаритные дроны, летящие на предельно малых высотах в условиях плотной городской застройки. Четыре антенны комплекса могут работать как самостоятельно, каждая в своем секторе и на своем канале, так и совместно. Кроме этого "Серп" в отличие от многих других устройств подобного типа может контролировать только заданное пространство, не воздействуя на свои БПЛА в других секторах.

Еще один мощный комплекс противодействия БПЛА от "Росэлектроники" — "Солярис-Н" может захватывать и деактивировать дроны на площади 80 кв. км. Его главное преимущество заключается в практически полной автономности. Достаточно установить "Солярис" на проблемном участке, а дальше система сама без участия оператора будет сканировать пространство и в случае обнаружения БПЛА сажать их.

Подготовил Василий Кучушев