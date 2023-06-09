Минобороны РФ показало, как вертолет Ка-52 уничтожил танк ВСУ западного производства

Удар нанесли управляемой ракетой

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Экипаж ударно-разведывательного вертолета Ка-52 ВКС России уничтожил высокоточной ракетой танк западного производства Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Соответствующее видео распространило в пятницу Минобороны РФ.

"Экипаж вертолета обнаружив движущийся танк ВСУ западного производства нанес удар управляемой ракетой. В результате удара танк ВСУ уничтожен вместе с экипажем", - говорится в комментарии ведомства к видео.

На кадрах видеоконтроля видно точное попадание управляемых ракет по целям ВСУ. Экипажи вертолетов уничтожили также четыре боевые бронированные машины противника.