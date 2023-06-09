9 июня, 09:59
Военная операция на Украине

Минобороны РФ показало, как вертолет Ка-52 уничтожил танк ВСУ западного производства

© Минобороны России

Удар нанесли управляемой ракетой

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Экипаж ударно-разведывательного вертолета Ка-52 ВКС России уничтожил высокоточной ракетой танк западного производства Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Соответствующее видео распространило в пятницу Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Экипаж вертолета обнаружив движущийся танк ВСУ западного производства нанес удар управляемой ракетой. В результате удара танк ВСУ уничтожен вместе с экипажем", - говорится в комментарии ведомства к видео.

На кадрах видеоконтроля видно точное попадание управляемых ракет по целям ВСУ. Экипажи вертолетов уничтожили также четыре боевые бронированные машины противника. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация