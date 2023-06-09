9 июня, 11:13
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о высокоточном ударе по складам с боеприпасами и техникой ВСУ

© Минобороны России

Все назначенные объекты поражены, отметили в ведомстве

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции нанесли удары высокоточным оружием морского и воздушного базирования по складам боеприпасов, военной техники и вооружения, в том числе БПЛА, иностранного производства. Объекты поражены, нарушено снабжение группировок Вооруженных сил Украины в районах боевых действий, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Сегодня ночью Воoруженные силы Российской Федерации нанесли групповoй удар высокоточным оружием бoльшой дальности морского и воздушного базирования пo складам боеприпасов, вoоружения и военной техники иностраннoго произвoдства, в том числе беспилoтных летательных аппаратoв", - сказал он. "Все назначенные объекты поражены, - указал Конашенков. - В результате ударов нарушено снабжение группировoк украинских войск в райoнах ведения бoевых действий". 

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© Информационное агентство ТАСС
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