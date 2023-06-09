МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Потери составили до 680 украинских военных

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России уничтожили за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях до 680 украинских военнослужащих и 35 танков. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 680 украинских военнослужащих, 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 боевых бронированных машин, 6 автомобилей, в том числе 3 HMMWV, а также самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции", - сказал он.

По словам Конашенкова, южнее города Орехов Запорожской области тяжелыми огнеметными системами ВС России было нанесено поражение двум скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной бригады ВСУ. Ударами оперативно-тактической авиации группировки войск "Восток" были поражены резервы противника в районах населенных пунктов Гуляй Поле, Омельник и Преображенка Запорожской области.