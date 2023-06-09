9 июня, 11:15,
обновлено 9 июня, 11:27
Военная операция на Украине

Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

© Минобороны России

Уничтожено до 410 украинских военных

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Южная группировка войск за сутки уничтожила до 410 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев на донецком направлении. Об этом в пятницу заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В ходе боев за сутки уничтожено до 410 украинских военнослужащих, 4 танка, 8 боевых машин пехоты, 7 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица "Мста-Б", - сказал Конашенков.

По его словам, также в районе населенного пункта Красногоровка уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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