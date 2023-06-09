Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

Уничтожено до 410 украинских военных

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Южная группировка войск за сутки уничтожила до 410 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев на донецком направлении. Об этом в пятницу заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе боев за сутки уничтожено до 410 украинских военнослужащих, 4 танка, 8 боевых машин пехоты, 7 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица "Мста-Б", - сказал Конашенков.

По его словам, также в районе населенного пункта Красногоровка уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.