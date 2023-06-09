МО РФ сообщило об уничтожении в районе Гуляйполя узла связи бригады украинской теробороны

По данным ведомства, также в районе Дзержинска в ДНР поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ поразили в районе Дзержинска в ДНР два командно-наблюдательных пункта мехбригады и уничтожили в Запорожской области узел связи бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожен узел связи 102-й бригады территориальной обороны", - заявил Конашенков.

По его словам, также "в районе города Дзержинск Донецкой Народной Республики поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ".

Как уточнил официальный представитель Минобороны России, в течение суток авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 126 районах.