9 июня, 11:16,
обновлено 9 июня, 11:42
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении в районе Гуляйполя узла связи бригады украинской теробороны

© Минобороны России

По данным ведомства, также в районе Дзержинска в ДНР поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ поразили в районе Дзержинска в ДНР два командно-наблюдательных пункта мехбригады и уничтожили в Запорожской области узел связи бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожен узел связи 102-й бригады территориальной обороны", - заявил Конашенков.

По его словам, также "в районе города Дзержинск Донецкой Народной Республики поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ".

Как уточнил официальный представитель Минобороны России, в течение суток авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 126 районах. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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