9 июня, 11:17,
обновлено 9 июня, 11:30
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении четырех атак противника в районе Времевского выступа

© Минобороны России

Еще две атаки отразили в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России отразили четыре атаки ВСУ районе Времевского выступа. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины продолжали ведения наступательных действий на южнодонецком и запорожском направлениях. В районе Времевского выступа подразделениями группировки войск "Восток" отражено четыре атаки противника, проводимых силами до двух батальонных тактических групп, усиленных танками, в районах населенных пунктов Левадное Запорожской области, Новоселка, Сторожевое и Нескучное Донецкой Народной Республики", - сказал он.

По словам Конашенкова, на запорожском направлении решительными и грамотными действиями подразделений российских войск, ударами авиации и огнем артиллерии в течение суток отражены две атаки украинских войск в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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