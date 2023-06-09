МО РФ сообщило о пресечении действий двух диверсионных групп в Харьковской области и ЛНР

За сутки на купянском направлении уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, боевая машина РСЗО "Ураган", а также 2 гаубицы Д-30, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российские войска пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на данном направлении составили более 30 военных, РСЗО "Ураган" и 2 гаубицы, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Молчаново, Берестовое Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики. В районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказал он.

Конашенков уточнил, что за сутки на этом направлении уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, боевая машина РСЗО "Ураган", а также 2 гаубицы Д-30.