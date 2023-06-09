МО РФ сообщило о перехвате средствами ПВО 2 ракет Storm Shadow и 14 снарядов HIMARS

Кроме того, уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили 2 украинские ракеты Storm Shadow и 14 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток перехвачены 2 крылатые ракеты Storm Shadow и 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - сказал Конашенков.

Кроме того, уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Огурцово, Ольшана Харьковской области, Житловка Луганской Народной Республики, Володино, Красногоровка Донецкой Народной Республики, Сладкая Балка Запорожской области, Братолюбовка, Песчаное и Васильевка Херсонской области.

Генерал-лейтенант добавил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 440 самолетов, 238 вертолетов, 4 555 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 798 танков и других боевых бронированных машин, 1 122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 062 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10 838 единиц специальной военной автомобильной техники.