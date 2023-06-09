9 июня, 11:21,
обновлено 9 июня, 11:27
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на херсонском направлении

© Минобороны России

Уничтожено до 70 украинских военных

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российские войска в ходе специальной военной операции уничтожили за сутки на херсонском направлении до 70 военных противника, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", - отметил он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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