МО РФ рассказало о потерях ВСУ на херсонском направлении

Уничтожено до 70 украинских военных

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российские войска в ходе специальной военной операции уничтожили за сутки на херсонском направлении до 70 военных противника, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", - отметил он.