МО РФ сообщило об отражении шести атак ВСУ на донецком направлении

Противнику не удалось вклиниться в российскую оборону, отметили в ведомстве

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Южная группировка войск за минувшие сутки успешно отразила шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, противнику не удалось вклиниться в российскую оборону. Об этом в пятницу заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении наиболее активно боевые действия велись в районах населенных пунктов Марьинка и Авдеевка Донецкой Народной Республики. Южной группировкой войск успешно отражены шесть атак подразделений 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлениях населенных пунктов Химик, Красногоровка, Первомайское и северной окраины Марьинки Донецкой Народной Республики. Вклинений в нашу оборону не допущено", - сказал Конашенков.