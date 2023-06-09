9 июня, 11:22,
обновлено 9 июня, 11:31
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Запорожской области

© Минобороны России

Кроме того, российские средства ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила украинский МиГ-29 в Запорожской области, а российские средства ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области. Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новое Запорожье Запорожской области в воздушном бою сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Бабино Херсонской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины", - сказал Конашенков. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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