9 июня, 11:26
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

© Минобороны России

Уничтожено более 50 украинских военных

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Авиация, артиллерия и расчеты тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" за сутки уничтожили на краснолиманском направлении более 50 военных Вооруженных сил Украины, а также пресекли деятельность одной диверсионно-разведывательной группы противника. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики. <...> В районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - сказал он.

По информации Конашенкова, всего за сутки на этом направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля, 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубица Д-20 механизированной бригады противника в ДНР. Кроме того, в районе Серебрянки в ДНР поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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