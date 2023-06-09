Первый двигатель РД-0177 для многоразовой ракеты "Амур-СПГ" появится в конце 2023 года

Его тяга составит 100 тонн, сообщил директор АО "Конструкторское бюро химавтоматики" Сергей Ковалев

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Первый кислородно-метановый двигатель РД-0177, предназначенный для перспективной ракеты-носителя "Амур-СПГ" с возвращаемой ступенью, появится в конце текущего года. Об этом сообщил директор АО "Конструкторское бюро химавтоматики" Сергей Ковалев.

"Сегодня мы создаем принципиально новый двигатель тягой 100 тонн. Это наша новая разработка. Первый двигатель должен появиться уже в конце этого года, дальше пройти цикл огневых испытаний. Вся работа должна завершиться к концу 2025 года", - заявил Ковалев в видео, распространенном Роскосмосом в пятницу.

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре 2020 года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области. 10 марта 2022 года госкорпорация объявила о продолжении разработки многоразовой метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ", техническое проектирование, стартовавшее в 2022 году, планируется завершить в 2024 году.