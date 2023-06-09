9 июня, 14:40,
обновлено 9 июня, 14:53
Военная операция на Украине

Путин заявил, что ВСУ не имели успеха благодаря мужеству военнослужащих ВС РФ

© ТАСС/ Ruptly

Президент отметил, что в последние двое суток бои были очень интенсивные

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин убежден, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте не имели успеха благодаря мужеству военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ, качеству российских вооружений и организации командования.

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"Ни на одном из участков противник успеха не имел. Достигается это все благодаря мужеству и героизму наших солдат, правильной организации и управлению войсками, и высокой эффективности российских вооружений, особенно современных вооружений", - сказал Путин журналистам, добавив, что в последние двое суток бои были очень интенсивные. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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