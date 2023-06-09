9 июня, 14:41,
обновлено 9 июня, 14:56
Военная операция на Украине

Путин заявил о нехватке современных вооружений

© ТАСС/ Ruptly

Президент России при этом отметил, что ОПК развивается быстро, идет интенсивное наращивание производства

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Современных вооружений пока не хватает, но оборонно-промышленный комплекс России развивается быстро, идет интенсивное наращивание производства. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин.

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"Да, у нас еще современных вооружений не хватает, но промышленность, оборонная промышленность, оборонно-промышленный комплекс страны развивается быстро, и я уверен, все стоящие перед оборонкой задачи будут, безусловно, решены", - заявил президент. "Идет интенсивное наращивание современных видов вооружений", - добавил он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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