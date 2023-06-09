Потери ВСУ и героизм российских солдат. Путин подтвердил начало контрнаступления Киева

Президент России Владимир Путин подтвердил начало контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, несмотря на то, что киевский режим бросил в бой стратегические резервы, само наступление не имеет успеха благодаря мужеству и героизму российских солдат.

ТАСС собрал главные высказывания Путина о ситуации в зоне СВО.

О контрнаступлении ВСУ

"Совершенно точно можно констатировать, что это украинское наступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов". Но при этом "ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли своих целей и задач".

"Что касается того, захлебнулось наступление [ВСУ] или нет: во всяком случае можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки [украинского] контрнаступления провалились. Но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется".

Об усилиях ВС РФ

Неудача украинского контрнаступления достигается благодаря мужеству и героизму российских солдат, "правильной организации и управлению войсками и высокой эффективности российских вооружений, особенно современных вооружений".

Военное руководство России "реально оценивает складывающуюся ситуацию и будет исходить из этих реалий в выстраивании наших действий на ближайшее время".

О потерях украинской стороны

Потери войск киевского режима "впечатляют". " Известно, что при наступательных операциях потери идут 3 к 1, это такая классика, но в данном случае это значительно превышает классические показатели".

"Эта трагедия происходит благодаря тем событиям, которые происходили за предыдущие годы. И ответственность за эту трагедию целиком и полностью лежит на нынешнем киевском режиме, первичным источником власти которого является государственный переворот".

О российском ОПК