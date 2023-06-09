Потери ВСУ и героизм российских солдат. Путин подтвердил начало контрнаступления Киева

Рамиль Ситдиков/ Фотохост-агентство РИА/ POOL/ ТАСС
© Рамиль Ситдиков/ Фотохост-агентство РИА/ POOL/ ТАСС

Президент России Владимир Путин подтвердил начало контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, несмотря на то, что киевский режим бросил в бой стратегические резервы, само наступление не имеет успеха благодаря мужеству и героизму российских солдат.

ТАСС собрал главные высказывания Путина о ситуации в зоне СВО.

О контрнаступлении ВСУ

  • "Совершенно точно можно констатировать, что это украинское наступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов". Но при этом "ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли своих целей и задач".
  • "Что касается того, захлебнулось наступление [ВСУ] или нет: во всяком случае можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки [украинского] контрнаступления провалились. Но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется".

Об усилиях ВС РФ

  • Неудача украинского контрнаступления достигается благодаря мужеству и героизму российских солдат, "правильной организации и управлению войсками и высокой эффективности российских вооружений, особенно современных вооружений".
  • Военное руководство России "реально оценивает складывающуюся ситуацию и будет исходить из этих реалий в выстраивании наших действий на ближайшее время".

О потерях украинской стороны

  • Потери войск киевского режима "впечатляют". " Известно, что при наступательных операциях потери идут 3 к 1, это такая классика, но в данном случае это значительно превышает классические показатели".
  • "Эта трагедия происходит благодаря тем событиям, которые происходили за предыдущие годы. И ответственность за эту трагедию целиком и полностью лежит на нынешнем киевском режиме, первичным источником власти которого является государственный переворот".

О российском ОПК

  • В российской армии "еще современных вооружений не хватает, но промышленность, оборонная промышленность, оборонно-промышленный комплекс страны развивается быстро". Все стоящие "перед оборонкой задачи будут, безусловно, решены". "Идет интенсивное наращивание современных видов вооружений".
 
Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация