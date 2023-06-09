Кадыров призвал не пиариться на СВО, а работать на победу

Глава Чечни таким образом прокомментировал заявления основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина

ГРОЗНЫЙ, 9 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не пиариться на теме специальной военной операции ради подписчиков, а работать ради общей победы. Об этом он написал в Telegram-канале, комментируя разногласия с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

"Не надо набирать подписчиков в собственную базу за счет критики и хайповых заявлений, как это любят делать оппозиционные либеральные СМИ. Нужно работать в угоду страны и ради нее. Ведь потом, когда все это закончится в пользу нашей Родины, будет совестно за собственное поведение и обидно", - написал Кадыров.

Глава Чечни заявил, что после очередного заявления Пригожина позвонил ему для того, чтобы встретиться и поговорить лицом к лицу.

"Поговорили вроде по-мужски. Пришли к согласию. Пообещали в том числе не критиковать и даже не упоминать ни "Ахмат", ни "Вагнер" в заявлениях. Как инициатор разговора, я уже хотел заявить переживающей аудитории о том, что недопонимание улажено, но... Пригожин решил меня опередить и объявил об этом первым, а командиры "Вагнера" уже на следующий день сделали ряд циничных заявлений", - рассказал Кадыров.

Он также отметил, что Генштаб и Минобороны РФ помогают стратегией, поддержкой с воздуха, данными и боеприпасами как "Ахмату", так ЧВК "Вагнер". "И называть это надо не поддержкой, а совместной работой, выполнением приказа верховного главнокомандующего. Руководству лучше знать, где нужны 200 тысяч военных: на ответственных рубежах или там, куда просит медиапространство", - добавил он.