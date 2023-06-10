Группировка "Запад" сорвала три попытки проведения ротации ВСУ на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский сообщил, что в районе Токаревки расчет ЗРК "Тор" поразил два разведывательных дрона "Эльф"

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Артиллерия группировки войск "Запад" сорвала три попытки проведения ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на купянском направлении артиллерией группировки войск "Запад" сорваны три попытки проведения ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в полосе обороны 6-й общевойсковой и 1-й танковой армий", - сказал Зыбинский.

Он также сообщил, что экипажи фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34, ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной техники из состава 14-й и 92-й механизированной бригад и подразделениям территориальной обороны.

Кроме того, в районе населенного пункта Новомлынск огнем артиллерии и расчетов противотанковых ракетных комплексов 6-й общевойсковой армии уничтожено отделение живой силы противника. Расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" под командованием младшего сержанта Александра Чуйко уничтожил реактивную систему залпового огня "Град" в районе урочища Ревучее.

По данным Зыбинского, расчет зенитного ракетного комплекса "Бук" уничтожил реактивный снаряд РСЗО HIMARS, а в районе населенного пункта Токаревка расчет ЗРК "Тор" поразил два разведывательных дрона "Эльф".

Также в ходе проведения разведывательно-поисковых действий группой специального назначения на северной окраине села Огурцово вскрыты и уничтожены два танка и до 10 боевиков.