В МО РФ назвали лучшие регионы по выполнению плана набора контрактников

Отмечены Москва и Севастополь, Республики Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Коми, Тыва, Чечня, Астраханская, Воронежская, Мурманская, Пензенская, Сахалинская, Тюменская области и Еврейская автономная область

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Шестнадцать регионов, в том числе Москва, Севастополь, Чечня и Сахалинская область, входят в число лучше всего выполняющих план по набору на контрактную службу. Об этом сообщил в субботу статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков на совещании по вопросам комплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту.

"В ходе совещания Николай Панков отметил в лучшую сторону по выполнению плана набора военнослужащих на контрактную службу такие регионы, как Москва и Севастополь, Республики Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Коми, Тыва, Чечня, Астраханская, Воронежская, Мурманская, Пензенская, Сахалинская, Тюменская [области] и Еврейская автономная область", - сообщили Минобороны РФ.