В МО РФ отметили успешное выполнение добровольцами задач на линии боевого соприкосновения

Это говорит о высокой консолидации российского общества и стремлении граждан внести личный вклад в достижение общей победы, добавил статс-секретарь - заместитель министра обороны Николай Панков

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Добровольческие формирования, которые принимают участие в спецоперации, наряду с Вооруженными силами РФ успешно выполняют задачи на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил в субботу статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"Наравне с подразделениями вооруженных сил, добровольческие формирования успешно выполняют задачи на линии боевого соприкосновения", - передает слова Панкова Минобороны по итогам селекторного совещания по вопросам комплектования Вооруженных сил Российской Федерации военнослужащими по контракту.

По его словам, это говорит о высокой консолидации российского общества, стремлении граждан внести личный вклад в достижение общей победы.