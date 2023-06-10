Шойгу подписал приказ о порядке службы добровольческих организаций

Добровольцы получат право заключать соответствующие контракты с Минобороны РФ или с добровольческими отрядами

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Добровольческие отряды до 1 июля подпишут контракты с МО РФ, это придаст им необходимый правовой статус. Об этом сообщили в субботу в российском военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что в целях повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе объединенной группировки войск министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, который определяет порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций.

"Документом определено подписание добровольческими отрядами до 1 июля этого года контрактов с Министерством обороны Российской Федерации, это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач", - сказали в ведомстве.

Приказ Шойгу предоставляет право добровольцам заключать контракты или с добровольческими отрядами, или с МО РФ, уточнили в ведомстве.