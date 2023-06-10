10 июня, 10:30

В России более 13,5 тыс. человек поступили на контрактную службу в июне

По словам замминистра обороны РФ Николая Панкова, это в 3,1 раза больше показателей апреля 2023 года

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Более 13,5 тыс. человек приняты в июне на военную службу по контракту, это в 3,1 раза превышает показатель апреля текущего года. Об этом заявил в субботу замминистра обороны РФ Николай Панков на селекторном совещании по вопросам комплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту.

"За десять дней текущего месяца на контракт приняты более 13,5 тыс. человек, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период в мае, и в 3,1 раза превышает показатель апреля 2023 года", - сказал он. 

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