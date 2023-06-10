МО РФ: заключение добровольцами контрактов распространит на них меры поддержки

Как отметил статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков, меры соцзащиты также распространяются на семьи контрактников

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Заключение добровольцами контрактов с государством распространит на них и членов их семей меры соцзащиты и поддержки. Об этом заявил в субботу статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"Приказ предоставляет право всем добровольцам заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с министерством обороны в качестве военнослужащих по контракту. Заключение гражданами контрактов с государством - это прежде всего распространение на них, а также на членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки. Таким образом, приказ расширяет возможности комплектования подразделений объединенной группировки войск как военнослужащими, так и добровольцами, совместного применения воинских подразделений и добровольческих организаций", - отметил заместитель министра обороны РФ.

Панков добавил, что эти меры "позволят повысить боевые возможности и эффективность применения Вооруженных сил и в их составе добровольческих отрядов".