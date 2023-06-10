Минобороны РФ сообщило о росте числа добровольцев

По данным ведомства, количество соответствующих формирований превышает 40

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. В России отмечается рост граждан, желающих вступить в добровольческие формирования, которых насчитывается более 40. Об этом заявил в субботу статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков на селекторном совещании по вопросам комплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту.

"Помимо поступления граждан на контрактную службу в Вооруженные силы Российской Федерации у нас отмечается существенный рост граждан, желающих защищать Отечество в добровольческих формированиях. В настоящее время их более 40", - сказал Панков.