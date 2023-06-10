МО РФ сообщило о поражении штабов двух бригад ВСУ в ДНР и Харькове

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ракетные войска и артиллерия в течение суток поразили 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 122 районах

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ поразили в ДНР и Харькове штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Рай-Александровка Донецкой Народной Республики и города Харькова поражены штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ", - заявил Конашенков.

По его словам, авиация, ракетные войска и артиллерия в течение суток поразили 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 122 районах.