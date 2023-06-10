10 июня, 12:10,
обновлено 10 июня, 12:14
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов в районе Херсона

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за сутки противник потерял до 40 военнослужащих на этом направлении

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России уничтожили в Херсонской области склад боеприпасов 121-й бригады теробороны, за сутки на этом направлении уничтожено до 40 военных ВСУ. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация". Кроме того, в районе населенного пункта Ольговка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны.", - сказал он. 

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