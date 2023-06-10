В МО РФ сообщили об отражении всех атак ВСУ на запорожском направлении

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в районах Новоданиловки и Малой Токмачки нанесено поражение двум колоннам бронетехники противника

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток предприняли несколько попыток наступать на запорожском направлении, все атаки отражены российскими войсками. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, в течение суток отражены две атаки противника силами до батальона, усиленного танками, в направлении населенных пунктов Яблоневое и Новопокровка Запорожской области. В районах Новоданиловки и Малой Токмачки Запорожской области нанесено поражение двум колоннам бронетехники противника.

"На Времевском выступе противником были предприняты три безуспешные атаки - каждая силами до мотопехотной роты - в районах населенных пунктов Левадное Запорожской области, Сторожевое и Нескучное Донецкой Народной Республики. Мужественными и решительными действиями подразделений группировки войск "Восток" все атаки противника отражены", - сказал Конашенков.