10 июня, 12:10,
обновлено 10 июня, 12:31
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили об отражении всех атак ВСУ на запорожском направлении

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в районах Новоданиловки и Малой Токмачки нанесено поражение двум колоннам бронетехники противника

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток предприняли несколько попыток наступать на запорожском направлении, все атаки отражены российскими войсками. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

По его данным, в течение суток отражены две атаки противника силами до батальона, усиленного танками, в направлении населенных пунктов Яблоневое и Новопокровка Запорожской области. В районах Новоданиловки и Малой Токмачки Запорожской области нанесено поражение двум колоннам бронетехники противника.

"На Времевском выступе противником были предприняты три безуспешные атаки - каждая силами до мотопехотной роты - в районах населенных пунктов Левадное Запорожской области, Сторожевое и Нескучное Донецкой Народной Республики. Мужественными и решительными действиями подразделений группировки войск "Восток" все атаки противника отражены", - сказал Конашенков. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация