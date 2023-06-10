10 июня, 12:11,
обновлено 10 июня, 12:24
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 300 военных на южнодонецком и запорожском направлениях

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков также заявил об уничтожении девяти танков противника, в том числе четыре Leopard

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. ВСУ потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 300 своих военнослужащих. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Общие потери украинских войск на данных направлениях (южнодонецком и запорожском - прим. ТАСС) за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции", - сообщил он. 

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