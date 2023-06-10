МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 300 военных на южнодонецком и запорожском направлениях

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков также заявил об уничтожении девяти танков противника, в том числе четыре Leopard

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. ВСУ потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 300 своих военнослужащих. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери украинских войск на данных направлениях (южнодонецком и запорожском - прим. ТАСС) за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции", - сообщил он.