МО РФ сообщило об уничтожении до 230 военных ВСУ в ходе боев в районе Артемовска

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что также на этом направлении уничтожено две боевые бронированные машины, пять автомобилей и две гаубицы Д-30

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Южная группировка войск уничтожила до 230 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки в ходе боевых действий в районе Артемовска Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Артемовска Донецкой Народной Республики активными действиями Южной группировки войск в течение суток успешно отражены пять атак противника в направлении населенных пунктов Клещеевка, Дубово-Василевка, Ягодное и Андреевка Донецкой Народной Республики. Вклинения противника в нашу оборону не допущено", - сказал Конашенков.

По его данным, в ходе боев на этом направлении уничтожено до 230 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, а также 2 гаубицы Д-30.