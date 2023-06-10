В МО РФ сообщили о ликвидации более 60 военных ВСУ на краснолиманском направлении

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что также уничтожили склад боеприпасов в ЛНР

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российские войска ликвидировали группу диверсантов на краснолиманском направлении, в течение суток было уничтожено до 60 военных ВСУ, а также склад боеприпасов в ЛНР. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. За сутки потери противника [на краснолиманском направлении] составили свыше 60 украинских военнослужащих, боевую машина пехоты, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки Krab, "Гвоздика" и "Акация", а также гаубицу Д-20", - отметил Конашенков.

По его словам, авиация и артиллерия группировки "Центр" нанесли поражение подразделениям противника в районе Ямполовки ДНР, Невского, Белогоровки ЛНР, а также Серебрянского лесничества. "В районе населенного пункта Петровское Луганской Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ", - добавил он.