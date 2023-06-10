Добровольческие отряды, их правовой статус, контракты с МО РФ. Темы совещания в ведомстве

Добровольческие отряды до 1 июля подпишут контракты с МО РФ, что позволит придать им необходимый правовой статус. Как сообщили в субботу в российском военном ведомстве, добровольцы смогут заключать контракты или с добровольческими отрядами, или с Минобороны. Это и другие темы обсуждались на селекторном совещании по вопросам комплектования ВС РФ военнослужащими по контракту, которое провел статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

В совещании по видео-конференц-связи приняли участие военные комиссары субъектов РФ, начальники пунктов отбора на военную службу по контракту, а также представители регионов.

ТАСС собрал основные заявления.

Статус добровольцев

Как отметил Панков, в целях повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе объединенной группировки войск министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Согласно документу, добровольческие отряды до 1 июля подпишут контракты с Минобороны. По словам замминистра обороны, это придаст им необходимый правовой статус и создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения задач. Добровольцы смогут заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с министерством обороны в качестве военнослужащих по контракту.

Как подчеркнул Панков, приказ расширяет возможности комплектования подразделений объединенной группировки войск как военнослужащими, так и добровольцами, совместного применения воинских подразделений и добровольческих организаций. Это позволит повысить боевые возможности и эффективность применения ВС и добровольческих отрядов, отметил замминистра обороны.

Рост числа добровольцев

В стране отмечается рост числа вступивших в добровольческие формирования, которых в настоящее время насчитывается более 40. При этом добровольческие формирования успешно выполняют задачи на линии боевого соприкосновения наравне с подразделениями ВС РФ, что "говорит о высокой консолидации российского общества, стремлении граждан внести личный вклад в достижение общей победы", подчеркнул Панков.

Лидеры по выполнению плана

Всего за 10 первых дней лета на военную службу по контрактам были приняты свыше 13,5 тыс. человек. Это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период мая, и в 3,1 раза больше, чем в апреле.

По словам Панкова, лучше других регионов выполняют план по набору военнослужащих по контракту Москва, Севастополь, республики Алтай, Башкирия, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Коми, Тыва, Чечня, а также Астраханская, Воронежская, Мурманская, Пензенская, Сахалинская, Тюменская области и Еврейская автономная область.