ВС РФ уничтожили на херсонском направлении украинские САУ 2С3 "Акация" и миномет

Представитель экстренных служб области сообщил, что также на каховском направлении была уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 10 июня. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация" и минометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб области.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: САУ 2С3 "Акация" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом; 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему. Потери: пять военнослужащих ВСУ уничтожены, двое получили ранения различной степени тяжести в районе населенного пункта Николаевка. Позиция одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Тягинка. Потери: трое военнослужащих ВСУ уничтожены; восемь получили ранения различной степени тяжести", - сказал он.

Также собеседник агентства сообщил, что в островной зоне в районе Широкой Балки уничтожена позиция ВСУ: 10 военнослужащих уничтожены, 7 получили ранения. На каховском направлении уничтожено место временной дислокации украинского военного подразделения в районе населенного пункта Веселое. Уничтожены 10 военнослужащих ВСУ, 9 получили ранения различной степени тяжести, 2 автомобиля выведены из строя.

На каховском направлении также была уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ. Семь военнослужащих ВСУ уничтожены, шесть получили ранения.