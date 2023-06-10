В Чечне сформировали два новых полка для отправки в зону СВО

По словам главы региона Рамзана Кадырова, в состав полка вошли опытные бойцы

ГРОЗНЫЙ, 10 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в регионе сформировали два новых полка для отправки в зону проведения специальной военной операции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"В нашем регионе из опытных бойцов сформировано два новых полка министерства обороны "Ахмат-Россия" и "Ахмат-Чечня", которые совсем скоро отправятся в зону проведения СВО", - написал он.

Кадыров отметил, что в настоящее время в зоне СВО также находятся 78-й моторизованный полк специального назначения "Север-Ахмат", бойцы из 94-го и 96-го полков и ОМОНа "Ахмат-1" регионального управления Росгвардии, а также спецназ "Ахмат", состоящий из добровольцев, подготовленных в Чеченской Республике.