Турчак заявил, что подготовка белгородской самообороны проходит на высоком уровне

Секретарь генсовета "Единой России" отметил, что бойцы справляются с учебными задачами и при необходимости выполнят боевые

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Подготовка отрядов белгородской самообороны проходит на высоком уровне, бойцы справляются с учебными задачами и при необходимости выполнят боевые. Уверенность в этом в своем Telegram-канале в субботу выразил секретарь генсовета "Единой России", глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак.

Ранее вместе с первым замруководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко и губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым он навестил бойцов отрядов самообороны, проходящих боевое слаживание на полигоне.

"Подготовка - на серьезном уровне. Со всеми учебными задачами парни справляются. В случае необходимости справятся и с боевыми", - написал Турчак.

Также Турчак, Кириенко и Гладков посетили центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. "Здесь школьники - и мальчишки, и девчонки, отрабатывают навыки тактико-специальной подготовки и оказания первой помощи. Смены расписаны на все лето", - заметил секретарь генсовета единороссов.