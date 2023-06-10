В ЦПВС заявили, что боевики не дают студентам покинуть идлибскую зону деэскалации

По словам замруководителя ЦПВС Олега Гуринова, боевики грубо нарушают положения Астанинских соглашений

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Боевики из незаконных вооруженных формирований препятствуют выезду студентов из идлибской зоны деэскалации на территорию Сирии, подконтрольную властям. Об этом сообщил в субботу на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), контр-адмирал Олег Гуринов.

"В российский Центр по примирению враждующих сторон продолжают поступать обращения от жителей населенных пунктов, расположенных в Идлибской зоне деэскалации, о блокировании боевиками незаконных вооруженных формирований выезда студентов на подконтрольную сирийским властям территорию", - отметил Гуринов.

По словам замруководителя ЦПВС, боевики грубо нарушают положения Астанинских соглашений, которые гарантируют возможность перемещения гражданского населения через границы зоны деэскалации, в том числе для обучения.