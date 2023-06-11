11 июня, 02:04
Военная операция на Украине

ВС РФ успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском направлении

© Минобороны России

Несколько ракетных ударов нанесли по скоплению живой силы противника в районе Дружовки, сообщил начальник-пресс центра группировки "Юг" Вадим Астафьев

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Южная группировка войск успешно отразила атаки штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

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"Подразделения Южной группировки войск успешно отразили две атаки штурмовых групп соединений ВСУ на соледаро-артемовском направлении", - заявил Астафьев.

По его словам, авиация группировки поразила опорные пункты противника в районе населенных пунктов Белогоровка, Красное, Клещиевка и Новгородское. Артиллеристы уничтожили три огневые позиции минометов калибра 120 мм в Верхнекаменском и Красном, а также склад боеприпасов в районе Белой Горы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в Авдеевке.

"Нанесен удар по командному пункту 10-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Рай-Александровки. Также ракетные удары реактивными системами залпового огня "Торнадо-С" нанесены по скоплению живой силы противника в районе населенного пункта Дружковка, пункту временной дислокации 116-й бригады теробороны ВСУ в районе Калиновки, по скоплению живой силы, вооружений и военной техники противника в районе Елизаветовки", - отметил начальник пресс-центра. 

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