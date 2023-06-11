11 июня, 03:09
Военная операция на Украине

Российский сапер сообщил, что бойцы ВСУ стали чаще подрываться на минах

По словам начальника инженерной службы полка группировки "Юг" с позывным "Кирпич", украинских солдат отправляют "на самый передний край" уже через неделю после мобилизации

ДОНЕЦК, 11 июня. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины с начала наступления на южнодонецком направлении из-за нехватки подготовки стали в несколько раз чаще подрываться на минах, которые установлены инженерными службами Вооруженных сил РФ, сообщил журналистам начальник инженерной службы полка группировки "Юг" ВС России с позывным "Кирпич".

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"Число [подрывов на российских минах с начала наступления] увеличилось, можно сказать, в разы увеличилось, потому что у них мобилизуют человека и через неделю отправляют на самый передний край. А за такой короткий срок всему инженерному делу обучиться очень сложно, даже в теории изучить мины. В это нужно досконально вникать", - сказал он.

Военнослужащий добавил, что на передовой ВС РФ устанавливают противопехотные и противотанковые мины, управляемые мины направленного действия, растяжки. В свободное от воинских обязанностей время бойцы инженерной роты самостоятельно изучают мины противника - итальянские, немецкие и американские мины натовского образца.

В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что "совершенно точно можно констатировать, что это украинское наступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии". Он указал, что "ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач", понеся при этом значительные потери. 

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