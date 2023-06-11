Сапер ВС РФ рассказал об оставлении инженерами ВСУ неактивированных мин с посланиями

По словам начальника инженерной службы полка группировки "Юг" Вооруженных сил РФ с позывным "Кирпич", авторы таких сообщений, в частности, пишут, что не хотят воевать

ДОНЕЦК, 11 июня. /ТАСС/. Саперы Южной группировки войск РФ находят на донецком направлении мины, которые инженеры Вооруженных сил Украины из числа мобилизованных не активируют или активируют не до конца, оставляя на них различные послания - от желания примириться до нацистской символики. Об этом сообщил журналистам начальник инженерной службы полка группировки "Юг" Вооруженных сил РФ с позывным "Кирпич".

"Если попадаются мобилизованные, то, бывает, они оставляют нам разные надписи или не до конца минируют. То есть он поставил мину, а верхнюю чеку не снял. Сзади этой мины бывают надписи. Один раз встретили - мина стояла не заминированная, а сзади на русском языке было написано: "Ребята, мы такие же, как вы. Мы не хотим воевать. Надеюсь, я скоро уеду домой". Нам очень приятно было", - сказал начальник инженерной службы.

Военнослужащий уточнил, что также можно встретить мины с оскорблениями, угрозами или нацисткой символикой.