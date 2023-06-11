Сапер ВС РФ рассказал об использовании ВСУ зарубежных мин на южнодонецком направлении

Как отметил один из саперов с позывным "Муха", работа с такими боеприпасами помогает совершенствовать собственные навыки

ДОНЕЦК, 11 июня. /ТАСС/. Украинская армия на южнодонецком направлении массово использует мины западного производства. Об этом сообщил журналистам начальник инженерной службы полка группировки "Юг" Вооруженных сил РФ с позывным "Кирпич".

"Тяжело, когда воюешь против всего [западного] мира. В разных странах разные мины и характеристики разные. Часто я встречал датчики от фирм Siemens и Bosch, очень часто, - сказал он. - <...> Очень много мин-сюрпризов. Если раньше мы, допустим, укладывались за час с минным полем, то сейчас это сделать невозможно физически - очень много они ставят мин-ловушек и сюрпризов. И все минные поля у них начали охраняться, стоят так называемые "глаза" (боец-наблюдатель - прим. ТАСС), наблюдают и в случае чего открывают огонь".

Как сообщил журналистам сапер с позывным "Муха", несмотря на сложности, российские саперы адаптировались, и большинство зарубежных мин их уже не удивляют, а скорее помогают совершенствовать собственные навыки. "Хорошо изучаем противника и начинаем работать так же, как он", - отметил боец.

Начальник инженерной службы добавил, что бойцы его полка успешно справляются со всеми поставленными перед ними задачами. "Я бы вручил каждому медаль "За отвагу" и орден Мужества", - отметил он.