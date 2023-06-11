11 июня, 06:30
Военная операция на Украине

На Херсонщине сообщили об уничтожении в островной зоне гаубицы Д-30 и РСЗО "Град" ВСУ

По данным представителя экстренных служб области, также уничтожены ЗРК "Оса-АКМ" на херсонском направлении, пункты временной дислокации подразделений ВСУ на каховском направлении и в районе Берислава

ГЕНИЧЕСК, 11 июня. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили украинские гаубицу Д-30 и РСЗО "Град" в островной зоне на линии боевого соприкосновения в Херсонской области, сообщил в воскресенье журналистам представитель экстренных служб области.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом. Потери: трое военнослужащих ВСУ уничтожены, трое получили ранения различной степени тяжести. [Уничтожена] РСЗО "Град" с экипажем в количестве трех человек и боекомплектом", - сказал он.

На херсонском направлении уничтожен ЗРК "Оса-АКМ" с экипажем пять человек и боекомплектом. На каховском направлении в районе Змиевки уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, потери составили 10 военнослужащих, еще 12 получили ранения, два автомобиля выведены из строя.

Также уничтожен пункт временной дислокации подразделения ВСУ в районе Берислава. Ликвидированы семь военнослужащих ВСУ, 10 получили ранения, три машины выведены из строя. 

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