Минобороны РФ показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ на южнодонецком направлении

Удар был нанесен беспилотным ударным летательным аппаратом

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российские военные уничтожили с помощью ударного дрона опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, соответствующее видео распространило в воскресенье Минобороны РФ.

"Операторами БПЛА была вскрыта оборудованная позиция боевиков ВСУ. По опорному пункту был нанесен удар беспилотным ударным летательным аппаратом. В результате удара огневая точка вместе с боевиками ВСУ была уничтожена", - сказали в ведомстве.

На видео видно приближение беспилотника квадрокоптерного типа с боеприпасом к опорному украинскому пункту, затем с другого беспилотника фиксируется взрыв.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы Украины продолжают безуспешные попытки наступления на южнодонецком и запорожском направлениях. По данным за 10 июня общие потери украинских войск на этих направлениях за сутки составили до 300 военнослужащих, 9 танков, из которых 4 Leopard.