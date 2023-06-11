11 июня, 06:34
Военная операция на Украине

Минобороны РФ показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ на южнодонецком направлении

© Минобороны России

Удар был нанесен беспилотным ударным летательным аппаратом

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российские военные уничтожили с помощью ударного дрона опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, соответствующее видео распространило в воскресенье Минобороны РФ.

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"Операторами БПЛА была вскрыта оборудованная позиция боевиков ВСУ. По опорному пункту был нанесен удар беспилотным ударным летательным аппаратом. В результате удара огневая точка вместе с боевиками ВСУ была уничтожена", - сказали в ведомстве.

На видео видно приближение беспилотника квадрокоптерного типа с боеприпасом к опорному украинскому пункту, затем с другого беспилотника фиксируется взрыв.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы Украины продолжают безуспешные попытки наступления на южнодонецком и запорожском направлениях. По данным за 10 июня общие потери украинских войск на этих направлениях за сутки составили до 300 военнослужащих, 9 танков, из которых 4 Leopard. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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