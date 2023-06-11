Шойгу вручил госнаграды участникам специальной военной операции

Медали "Золотая Звезда" был удостоен командир роты старший лейтенант Нурсултан Муссагалеев

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил в Национальном центре управления обороной РФ высшие государственные награды страны - медали "Золотая Звезда" - российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ.

"Страна по достоинству оценила ваши заслуги. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему Отечеству и народу", - приводит ведомство слова министра.

Как уточнили в Минобороны РФ, медали "Золотая Звезда" был удостоен командир роты старший лейтенант Нурсултан Муссагалеев. Офицер вместе с подчиненными, продвигаясь по местности, обнаружил большое количество живой силы и техники противника. Вступив в неравный бой, в течение двух часов рота Нурсултана Муссагалеева уничтожила 19 единиц техники врага, что заставило националистов отступить.

Также звезда Героя России была вручена командиру танка старшему сержанту Николаю Матреницкому. Экипаж старшего сержанта Матреницкого сдержал наступление превосходящих сил противника на одном из тактических направлений. Противник, потеряв два танка и две боевые машины пехоты, был отброшен на исходные позиции.