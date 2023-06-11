Разработчик сообщил об увеличении бронезащиты роботов-саперов "Уран-6"

В конструкторском бюро также отметили рост производительности машин и дальности управления

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6" по итогам применения в спецоперации получил усиленную бронезащиту и систему связи. Об этом сообщил заместитель генерального директора по работе со СМИ Специального конструкторского бюро Минобороны РФ Сергей Поповиченко.

"Машины стали более производительными, увеличилась броневая защита, дальность управления <...>. По ходовой части, по силовой установке здесь выполнено все, учитывая опыт, который получили войска, произведены конструктивные изменения", - сказал он в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

По данным Минобороны РФ, в Мариуполе беспилотные "Ураны" разминировали около 50 км побережья и уничтожили примерно 300 боеприпасов.

Многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6" предназначен для очистки местности от мин в режиме дистанционного управления. В его состав входит автомобиль-самопогрузчик, кран-манипулятор с дополнительным оборудованием, дистанционно управляемая машина разминирования. Комплекс предназначен для разминирования полей противопехотных мин на расстоянии до километра, что позволяет операторам работать безопасно.