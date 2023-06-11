11 июня, 11:21,
обновлено 11 июня, 11:30
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать корабль "Приазовье"

Станислав Красильников/ ТАСС
Корабль "Приазовье"
© Станислав Красильников/ ТАСС

В ведомстве рассказали об уничтожении всех украинских катеров огнем в 300 км юго-восточнее Севастополя

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота, обеспечивающий безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в юго-восточной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"Сегодня около 1 часа 30 минут московского времени Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в юго-восточной части Черного моря. В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 км юго-восточнее Севастополя", - сообщили в российском военном ведомстве. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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