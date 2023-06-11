МО РФ сообщило об отсутствии пострадавших в результате атаки ВСУ на корабль "Приазовье"

В ведомстве уточнили, что российское судно продолжает выполнять поставленные задачи

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Корабль "Приазовье" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач после попытки атаки с украинской стороны, никто не пострадал. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Пострадавших нет. Корабль повреждений не получил. <...> Корабль "Приазовье" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач", - подчеркнули в ведомстве.

В министерстве уточнили, что во время попытки атаки, как и ранее в подобных случаях, в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk.