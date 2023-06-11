11 июня, 11:48,
обновлено 11 июня, 12:00
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о продолжении попыток наступления ВСУ на трех направлениях

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Коношенкова, речь идет о южнодонецком, запорожском и донецком направлениях

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России отразили украинские атаки на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях", - сказал он.

По словам Конашенкова, в районе Времевского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 1-й отдельной бригады президента Украины, 110-й бригады территориальной обороны, 72-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое, Нескучное, Сторожевое и совхоза "Октябрь" Донецкой Народной Республики. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация